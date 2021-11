В Bellator случился брутальный нокаут

Американский боец Коди Ло отметился брутальным нокаутом в поединке турнира по смешанным единоборствам Bellator 271, который проходит в Холливуде (штат Флорида, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках предварительного карда в полулегкой весовой категории 26-летний представитель США встречался с 28-летним соотечественником Колтоном Хэммом. Поединок завершился победой на заключительной минуте первого раунда.

Коди Ло одержал свою пятую победу в Bellator, он не имеет поражений. Хэмм потерпел четвертое поражение при четырех победах.

