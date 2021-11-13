В Bellator случился брутальный нокаут

Американский боец Коди Ло отметился брутальным нокаутом в поединке турнира по смешанным единоборствам Bellator 271, который проходит в Холливуде (штат Флорида, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В рамках предварительного карда в полулегкой весовой категории 26-летний представитель США встречался с 28-летним соотечественником Колтоном Хэммом. Поединок завершился победой на заключительной минуте первого раунда.
Коди Ло одержал свою пятую победу в Bellator, он не имеет поражений. Хэмм потерпел четвертое поражение при четырех победах.
⚖️ @CodyLaw_160 moves to 5️⃣ & 0️⃣ as he lays down the law inside the #Bellator cage.— BellatorMMA (@BellatorMMA) November 13, 2021
Catch the remaining #Bellator271 @MonsterEnergy Prelims, fueled by @ampm LIVE NOW on the Bellator YouTube channel.
👀 https://t.co/ogNX5QFa0q pic.twitter.com/tPLLtZDM61
Напомним, ранее в рамках этого турнира американец Роман Фаральдо отправил в страшный нокаут прыжком коленом в голову своего соперника. А самая сексуальная девушка в ММА американка Валери Лореда вышла на взвешивание в ярком купальнике и одержала победу.