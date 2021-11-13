Самая сексуальная девушка в ММА вышла на взвешивание в ярком купальнике и одержала победу в Bellator

Американка Валери Лореда победила соотечественницу Тейлор Тернер в рамках предварительного карда бойцовского турнира Bellator 271, который проходит в Холливуде (штат Флорида, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой продлился все три раунда и закончился победой Лореды раздельным решением. Для 23-летней Валери это четвертая победа в Bellator при одном поражении.

Стоит отметить, что Лореда стала самой эффектной участницей взвешивания, вышедшей на весы в ярком купальнике.

А в мире ММА ее называют самой сексуальной девушкой-бойцом.