Самая сексуальная девушка в ММА вышла на взвешивание в ярком купальнике и одержала победу в Bellator

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Американка Валери Лореда победила соотечественницу Тейлор Тернер в рамках предварительного карда бойцовского турнира Bellator 271, который проходит в Холливуде (штат Флорида, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бой продлился все три раунда и закончился победой Лореды раздельным решением. Для 23-летней Валери это четвертая победа в Bellator при одном поражении.
Стоит отметить, что Лореда стала самой эффектной участницей взвешивания, вышедшей на весы в ярком купальнике.