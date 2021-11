Выигравший все свои поединки досрочно боец отправил в страшный нокаут соперника в Bellator

Американский боец Роман Фаральдо победил соотечественника Роберта Тернквиста в рамках предварительного карда на турнире Bellator 271 в Холливуде (штат Флорида, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Причем бой был завершен уже в первом раунде. Фаральдо нанес яркий удар в прыжке коленом в голову и отправил своего соперника в страшный нокаут.

