Если бы не тяжелый нокаут. Арман Оспанов вел по судейским запискам в дебютном бою в американской лиге

Стало известно содержимое судейских записок боя казахстанца Армана Оспанова (11-4) с американцем Крисом Уэйдом (19-6), сообщают Vesti.kz.

Их поединок прошел минувшей ночью в рамках Professional Fighters League (PFL) на турнире PFL 4 в Атлантик-Сити (Нью-Джерси, США). Он стал для "Сункара" дебютным в американской лиге.

Во втором раунде Оспанов оказался в глубоком нокауте. При этом он вел по итогам первой пятиминутки. Двое из трех судей отдавали преимущество казахстанцу со счетом 10:9.

Напомним, что для Уэйда, бывшего бойца UFC, эта победа стала второй подряд. Оспанов же до этого не выступал больше года и потерпел четвертое поражение в карьере.

Видео полного боя. Как Арман Оспанов проиграл тяжелым нокаутом в дебютном поединке в США

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