Брат Топурии и Хамитов в деле: топ-10 громких боёв этой осени в казахстанском ММА

До конца года в мировом ММА состоятся много событий с участием казахстанских файтеров. Корреспондент Vesti.kz представляет вам список топ-10 самых ожидаемых поединков бойцов из Казахстана.

10. 14 сентября, АСА 192 (Алматы). Даурен Ермеков - Крис Ханикатт





9. 5 октября, UFC 320 (Лас-Вегас). Николай Веретенников - Пунахеле Сориано





8. 25 октября, UFC 321 (Абу-Даби). Азат Максум - Митч Рапозо





7. 21 сентября. OCTAGON 79 (Ташкент). Саят Абдуали - Амирхон Алихуджаев (за титул)





6. 27 сентября, NAIZA 77 (Усть-Каменогорск). Казбек Сагын - Еламан Саясатов





5. 14 сентября, АСА 192 (Алматы). Артём Резников - Рауш Манфио





4. 23 октября, АСА 194 (Дубай). Анатолий Бойко - Куат Хамитов





3. 14 сентября, АСА 192 (Алматы). Асылжан Бахытжанулы - Евгений Ерохин





2. 22 ноября, UFC Fight Night (Доха). Алекс Перес - Асу Алмабаев





1. 22 ноября, UFC Fight Night (Доха). Бекзат Алмахан - Александр Топурия



