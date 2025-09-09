Брат Топурии и Хамитов в деле: топ-10 громких боёв этой осени в казахстанском ММА

До конца года в мировом ММА состоятся много событий с участием казахстанских файтеров. Корреспондент Vesti.kz представляет вам список топ-10 самых ожидаемых поединков бойцов из Казахстана.10. 14 сентября, АСА 192 (Алматы). Даурен Ермеков - Крис Ханикатт
8. 25 октября, UFC 321 (Абу-Даби). Азат Максум - Митч Рапозо
7. 21 сентября. OCTAGON 79 (Ташкент). Саят Абдуали - Амирхон Алихуджаев (за титул)
6. 27 сентября, NAIZA 77 (Усть-Каменогорск). Казбек Сагын - Еламан Саясатов
5. 14 сентября, АСА 192 (Алматы). Артём Резников - Рауш Манфио
4. 23 октября, АСА 194 (Дубай). Анатолий Бойко - Куат Хамитов
3. 14 сентября, АСА 192 (Алматы). Асылжан Бахытжанулы - Евгений Ерохин
2. 22 ноября, UFC Fight Night (Доха). Алекс Перес - Асу Алмабаев
1. 22 ноября, UFC Fight Night (Доха). Бекзат Алмахан - Александр Топурия
Что нужно знать об Александре Топурии: брат чемпиона UFC хочет остановить казахского нокаутёра