Бои в Европе и билет в UFC. О перспективах непобежденного казахстанца в новом году

Автор: Димаш Тулегенов

26-летний казахстанский боец смешанных единоборств Азат Максум (14-0) готовится к новому плодотворному году в своей профессиональной карьере. Корреспондент Vesti.kz считает, что 2022-й может стать для него важным годом, в течение которого представитель наилегчайшего веса окончательно закрепится в статусе топа за пределами Казахстана.

Непобежденный файтер провел впечатляющий 2021 год, добыв три уверенные победы в трех проведенных боях. В марте он дебютировал с победы техническим нокаутом в азиатском промоушене Brave CF, в августе одержал верх чистым нокаутом на турнире в Алматы. Завершил год Максум поединком на турнире Octagon League в декабре, в котором выиграл удушением в конце стартовой минуты боя.

Три боя и три досрочные победы тремя разными способами - технический нокаут, нокаут и сабмишен удушением. Сейчас на его счету 14 побед в 14 поединках, как и у Шавката Рахмонова (14-0) из UFC. В Казахстане нет бойцов с более крутым соотношением побед и поражений.

Одним из показателей прогресса в новом году для Азата стало бы отсутствие проведенных поединков дома. В 2021-м он дважды бился в Казахстане, но один из двух боев прошел на совместном турнире Brave и Octagon, и это не так уж плохо звучит. Но в декабре Максум все же выступил на ивенте казахстанской организации, в которой он ранее уже был чемпионом.

В новом году Максуму следует сосредоточиться на возможностях за границей. У Brave в 2021-м набралось 11 ивентов, это, конечно, не как у UFC, но для развивающегося азиатского промоушена вполне неплохо. Четыре турнира прошли в Бахрейне, два - в России, по одному - в Италии, Польше, Сербии, Беларуси и Казахстане.

Поэтому возможность доказывать свою состоятельность даже в Европе у Максума есть. Но, будучи бойцом амбициозным и перспективным, наверняка Азат смотрит выше, поэтому Brave для него - промежуточный шаг на пути к мечте. Если в этом году казахстанец проведет еще несколько победных боев в этой лиге, то сможет рассчитывать и на повышение - шанс за океаном. Вне зависимости от того, UFC это, Bellator или даже PFL, - все это будет невероятным шагом вперед.

Остается с нетерпением ждать следующих поединков с участием многообещающего финишера из Каскелена и надеяться, что в скором времени на него обратят внимание лучшие промоушены мира.

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