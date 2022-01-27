Арман Оспанов сделал вес перед дебютом в лиге Хабиба

Казахстанец Арман Оспанов (11-4) прошел обязательную процедуру взвешивания перед боем на турнире по смешанным единоборствам Eagle FC 44 (промоушен Хабиба Нурмагомедова), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Оспанов показал на весах 66,2245 килограмма (146 фунтов).

Турнир состоится 29 января, в Майами (Флорида, США). В его в предварительном карде Арман встретится с 28-летним французом Диланом Сальвадором (3-1, по версии Sherdog). Для обоих это будет дебют в лиге Eagle FC.

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