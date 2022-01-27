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Оспанов, звезда UFC и чемпион мира по боксу. Кто выступит на первом турнире лиги Хабиба в США

Оспанов, звезда UFC и чемпион мира по боксу. Кто выступит на первом турнире лиги Хабиба в США
©Eagle FC
Новости спорта Единоборства MMA

В ночь на субботу, 29 января, в Майами (Флорида) состоится первый американский турнир в истории промоушена Хабиба НурмагомедоваEagle FC. Корреспондент Vesti.kz - о карде ивента, в котором также выступит казахстанский файтер Арман Оспанов (11-4).

На 44-м турнире Eagle FC планируется проведение десяти поединков, которые в равном соотношении будут распределены между предварительным и главным кардом. Событие начнется в 05:00 утра по времени Нур-Султана. Прямая трансляция будет доступна бесплатно по этой ссылке.

Мы по традиции расскажем о пяти интересных противостояниях предстоящего вечера боев.

Таджикский дебютант с опытом выступлений в Казахстане

Турнир откроет бой в весе до 75 килограммов между представителем Таджикистана Лоиком Раджабовым (15-4-1) и американцем Заком Зэйном (15-9). Раджабову 31 год, а Зэйну - 32, и для обоих это будет первый опыт выступлений в лиге Хабиба.

Последние три года Лоик бился в лиге PFL, где и сделал себе имя на территории США. Но если за океан таджикский файтер когда-то отправился с рекордом 11-0, то в Штатах все пошло с переменным успехом - четыре победы, столько же поражений и одна ничья. Свой последний бой он также проиграл.

Свой второй бой в профессиональной карьере он провел в декабре 2013 года, выступив на турнире казахстанской лиги Alash Pride FC в Алматы. Финальную подготовку перед поединком Лоик провел в зале Sanford MMA, где тренировался с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (14-0).

А вот Зак уже выступал в таких организациях, как Brave CF и Bellator. Сейчас опытный мастер сабмишенов (десять побед сдачей) идет на серии из двух побед. Теперь Зэйн постарается продлить удачную полосу, одержав победу в дебюте в новой лиге.

Возвращение "Сункара" в клетку

В пятом бою вечера, который станет последним в предварительном карде, встретятся полулегковесы - казахстанец Оспанов и француз Дилан Сальвадор (3-1). Арман старше соперника на четыре года и имеет куда более богатый опыт в ММА.

Однако на стороне Дилана отличный бэкграунд в кикбоксинге, где он побеждал именитых соперников. Будет интересно посмотреть на это противостояние. Подробнее ознакомиться с биографией Сальвадора можно по этой ссылке.

Бой "Сункара" пройдет ориентировочно в 07:00 по времени Нур-Султана.

Битва двух бывших бойцов UFC

В третьем по значимости поединке вечера встретятся представители легчайшей весовой категории - американцы Рэй Борг (14-5) и Коди Гибсон (18-7). 28-летний Борг выступал в UFC с 2014 по 2020 год, одержав за это время семь побед при пяти поражениях. В 2017 году Рэй бился за пояс в наилегчайшем весе против знаменитого Деметриуса "Мышонка" Джонсона, но проиграл сабмишеном.

У 32-летнего Гибсона тоже имеется бэкграунд в UFC. Он попал в промоушен в 2014 году, но последний бой там провел уже в 2015-м. За пару лет он провел четыре поединка, победив лишь в одном из них. Зато Коди идет на хорошей серии сейчас, а в последней схватке он одолел другого экс-бойца UFC Джона Додсона (21-13).

Это противостояние начнется примерно в 08:30 часов по столице.

Возвращение экс-чемпиона UFC

В соглавном бою вечера пройдет поединок в полутяжелом весе между американцем Рашадом Эвансом (19-8-1), ранее являвшимся чемпионом UFC, и бразильцем Габриэлем Чекко (12-5).

42-летний Эванс вернется в клетку спустя три с половиной года, а пока он идет на печальной серии из пяти поражений кряду. В 2019 году он был включен в Зал славы UFC, поэтому его вполне можно называть легендой промоушена.

Хабиб подписал в свою лигу легенду UFC. Теперь он может встретиться с небитым казахстанцем

35-летний Чекко не только моложе, но и активнее в последние годы. В последних пяти боях он одержал всего две победы, но, несмотря на это, бразилец верит в положительный исход в поединке с Рашадом. У Габриэля есть опыт выступлений в лиге LFA.

Начало боя - ориентировочно в 09:00.

Спонг - Харитонов в роли хедлайнеров

Главный поединок вечера сведет в клетке лицом к лицу двух тяжеловесов - суринамца Тайрона Спонга (2-0) и россиянина Сергея Харитонова (31-8-0-2). 36-летний Спонг является профессиональным боксером, чемпионом Латинской Америки по двум версиям. Также у него есть профессиональный бэкграунд в кикбоксинге. В ММА Тайрон одержал две победы в двух боях, но было это в 2012 и 2013 годах. 

41-летний Харитонов один из известных ветеранов российского ММА. В свое время он прошел через настоящие "войны" в клетке против таких сильных бойцов, как Александр Емельяненко, Алистар Оверим, Андрей Орловский, Антонио Родриго Ногейра и другие.

В последних 12 боях опытный файтер потерпел всего два поражения, он продолжает сохранять высокий уровень. Теперь Харитонов дебютирует в лиге Eagle FC.

Напомним, что в ноябре 2020 года Сергей попал в скандал, устроив драку с другим известным бойцом.

Поединок между Харитоновым и Спонгом пройдет примерно в 09:30.

Полностью ознакомиться с кардом турнира можно ниже:

"Сункар" в США, или в чем особенность дебюта Оспанова в лиге Хабиба  

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Метки:
MMA Eagle FC Нурмагомедов Хабиб Оспанов Арман США Казахстан Рахмонов Шавкат UFC Емельяненко Александр

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