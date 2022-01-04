Арман Оспанов отправляется в США

©instagram.com/arman__ospanoff/
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Сегодня 11:57

Казахстанский боец смешанного стиля Арман Оспанов (11-4) вылетает в США на подготовку. Об этом сообщает российский ММА-журналист и инсайдер Игорь Лазорин.

При этом он отмечает, что пока конкретных планов по следующему бою нет.

Напомним, в июне опытный полулегковес Оспанов попробовал свои силы за океаном. Однако дебют в известной лиге PFL у него не задался, казахстанец проиграл жестким нокаутом во второй пятиминутке экс-бойцу UFC Крису Уэйду (20-7).

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