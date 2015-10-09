Звёздный футболист отказался играть с Роналду. В "Аль-Насре" отреагировали

Колумбийский нападающий Джон Дуран не хочет возвращаться в саудовский "Аль-Наср", передают Vesti.kz.

Вторую половину прошлого сезона 22-летний форвард провел в аренде в "Зените. В составе петербургского клуба он сыграл девять матчей и забил два гола.

По информации Ягыза Сабунджуоглу, в "Аль-Насре", где выступает звёздный португалец Криштиану Роналду, также не видят форварда в составе команды.

Представитель Дурана отправился в Саудовскую Аравию, чтобы встретиться с руководством клуба "Аль-Насра" и обсудить будущее футболиста.

Напомним, "Аль-Наср" покупал Дурана полтора года назад за 77 миллионов евро. Его контракт с саудовским клубом рассчитан до 2030 года.

Рыночная стоимость колумбийца – 15 миллионов евро.

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