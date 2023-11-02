"Золотой мяч": назван наследник Месси и Роналду

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Сегодня 13:02
©france football

Голкипер английской "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался о французском нападающем Килиане Мбаппе из "Пари Сен-Жермена", сообщают Vesti.kz.

По его мнению, в будущем Мбаппе завоюет много "Золотых мячей" после ухода Лионеля Месси и Криштиану Роналду из футбола.

"Доставил ли мне Мбаппе проблемы в финале чемпионата мира-2022? Да. Его неспроста считают одним из лучших в мире. Я с огромным уважением отношусь к нему как к игроку и как к человеку.

Килиан – пример для подражания. Этот парень великолепен, выиграл один чемпионат мира в составе сборной Франции и дошел до финала на следующем, оформив хет-трик в решающем матче. Каждый француз должен гордиться этим игроком.

Когда Месси и Криштиану Роналду завершат карьеру, то Килиан сможет выиграть много "Золотых мячей", – приводит слова Мартинеса официальный аккаунт премии в твиттере.

Напомним, 30 октября прошла церемония вручения "Золотого мяча", приза лучшему футболисту года по версии издания France Football. По итогам голосования награду получил Месси, а Мбаппе стал третьим (второй - форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд).

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Для Лео этот "Золотой мяч" стал восьмым в карьере. Никто не выигрывал эту награду чаще, чем аргентинец. Его ближайший преследователь - Роналду (пять "Золотых мячей").

В прошлом сезоне Месси выиграл чемпионат Франции, кубок американской лиги и чемпионат мира, а также стал лучшим игроком турнира. В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла Францию в серии пенальти (2:2 основное время), в той встрече Мбаппе сделал хет-трик.

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Мбаппе выступает за ПСЖ с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за парижан 12 матчей и забил 12 голов. В активе 24-летнего форварда 72 матча и 42 мяча за сборную Франции.

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