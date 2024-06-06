Зинедин Зидан сделал заявление о возвращении к тренерской работе

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Вчера 00:00
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Бывший наставник "Реала" Зинедин Зидан высказался о желании вернуться к тренерской деятельности, сообщают Vesti.kz. 51-летний специалист пребывает в творческом отпуске.

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"Хоть это и забирает много сил, мой перерыв от работы слишком затянулся.

Образ жизни тренера лишает энергии, но я скучаю по титулам. Сейчас у меня всё хорошо, посмотрим, что будет дальше", - цитирует титулованного француза football-espana.net.

Ранее сообщалось, что Зидан был интересен клубам АПЛ и ПСЖ. Сам, он ждал предложения возглавить сборную Франции.

Зидан находится без работы после ухода из мадридского "Реала", который возглавлял с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021-й. Вместе с "королевским клубом" он стал двукратным чемпионом Ла Лиги, двукратным обладателем Суперкубка Испании и трехкратным победителем Лиги чемпионов.

Метки:
Зидан Зинедин Реал Мадрид Франция

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