Зидану одобрили назначение в новую команду. Подробности

Бывший защитник сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра высказался о будущем национальной команды и вероятном назначении Зинедина Зидана на пост главного тренера "трёхцветных" после чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Эвра поддержал кандидатуру Зидана

По информации французских и испанских СМИ, экс-наставник мадридского "Реала" рассматривается как преемник Дидье Дешама, который намерен завершить работу со сборной по окончании следующего мундиаля. Сам Эвра не скрывает, что с энтузиазмом воспринял бы такой поворот событий.

"Дешам мне как брат, и скоро чемпионат мира, но да, я был бы рад, если бы Зидан стал тренером. Все любят Зизу, он как Эйфелева башня в Париже", — цитирует слова Эвра Cadena SER.

Наследник эпохи Дешама

Дидье Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года и уже вписал своё имя в историю, приведя команду к победе на чемпионате мира-2018. Ранее неоднократно сообщалось, что турнир 2026 года станет для него последним в роли главного тренера национальной команды.

Фигура без альтернатив

Зинедин Зидан после завершения игровой карьеры прошёл весь путь внутри структуры "Реала", а затем добился феноменального успеха с основной командой. Под его руководством "сливочные" трижды подряд выиграли Лигу чемпионов и дважды становились чемпионами Испании. В 53 года Зидан по-прежнему остаётся без клуба, что лишь подогревает разговоры о его скором возвращении в футбол.

