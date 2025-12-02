Зидан готов отказаться от сборной Франции ради особенной команды

Известный тренер Зинедин Зидан рассматривает возможность возвращения в мадридский "Реал" и готов временно отказаться от мечты возглавить сборную Франции, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Зидан снова в шорт-листе "Реала"

Будущее баскского специалиста Хаби Алонсо на посту наставника "сливочных" остаётся неопределённым — в клубе недовольны текущими результатами, и поражение от "Атлетика" в Бильбао ближайшем туре Ла Лиги может привести к его отставке.

Президент "королевского клуба" Флорентино Перес начал рассматривать альтернативы, и одним из ключевых кандидатов снова стал Зинедин Зидан — легенда клуба и один из самых успешных тренеров в его истории.

Зидан выбрал между сборной и клубом

По данным источника, Зидан готов вернуться в Мадрид даже ценой временного отказа от своей давней цели — возглавить сборную Франции.

Изначально план Зидана заключался в том, чтобы заменить Дидье Дешама после ЧМ-2026, однако вскрывшийся кризис в "Реале" может ускорить его возвращение. Если поступит звонок от Переса, француз готов дать немедленное согласие.

Контракт — лишь до конца сезона?

Зидан, по информации испанского издания, хочет подписать соглашение только до конца текущего чемпионата. После сезона стороны смогут спокойно обсудить будущее.

Тем не менее, ситуация может измениться: если команда и руководство попросят специалиста остаться на длительный срок, он может отказаться от работы в сборной ради продолжения третьей эпохи в стане мадридского гранда.

Тренер, изменивший историю "Реала"

Зинедин Зидан остаётся одной из самых ярких фигур в истории "сливочных". Именно он привёл клуб к беспрецедентным трём победам подряд в Лиге чемпионов — достижению, которое до сих пор не повторено.

Его второй цикл завершился летом 2021 года, после чего специалист не возглавлял ни один клуб, несмотря на регулярные контакты с топ-командами Европы.

Третья эпоха Зидана?

Шансы на возвращение французского тренера растут с каждым днём. Если Алонсо покинет клуб, как сообщает источник, именно Зидан может стать тем, кто стабилизирует ситуацию и вернёт мадридцам уверенность.

Хаби Алонсо согласился возглавить "Ливерпуль", а "Реал" выбрал Зидана