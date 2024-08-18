Зайнутдинов интересен 16-кратному чемпиону: подробности

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Сегодня 15:37
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Киевское "Динамо", 16-кратный чемпион Украины, интересуется защитником "Бешикташа" и сборной Казахстана по футболу Бахтиером Зайнутдиновым, передают Vesti.kz.

По информации ua-football.com, представители двух клубов уже встречались и обсуждали возможный трансфер.

Ранее сообщалось, что за Зайнутдиновым также следит московское "Динамо".

Напомним, этим летом казахстанец отказался от перехода в санкт-петербургский "Зенит".

Зайнутдинов выступает за "Бешикташ" с лета прошлого года, когда перешел из московского ЦСКА за 4,5 миллиона евро (данные Transfermarkt) и подписал контракт до 30 июня 2027-го.

Текущая рыночная стоимость футболиста оценивается в 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне турецкой Суперлиги Зайнутдинов провел 27 матчей и заработал 4 предупреждения.

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Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Футбол Динамо Киев

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