Встретилась с Роналду? Рыбакина посетила звездный матч в Саудовской Аравии

Пятая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина посетила футбольный матч в Эр-Рияде. В рамках 9-го тура местного чемпионата играли "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль", передаютVesti.kz.

Центральная встреча в чемпионате Саудовской Аравии закончилась со счетом 1:1. В составе "Аль-Насра" всю игру на поле провел португалец Криштиану Роналду.

Фотографией с просмотра матча поделился тренер Рыбакиной по физподготовке Азуз Симчич. Рядом с Еленой сидит ее сестра Анна.

Елена Рыбакина сыграет на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде, который пройдет со 2 по 9 ноября. В первом матче ей предстоит встреча с итальянкой Жасмин Паолини. Ранее Рыбакина сообщила, что ее новым тренером стал хорват Горан Иванишевич.