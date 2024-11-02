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Исламхан рассказал, будет ли он праздновать гол в ворота "Кайрата"

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Исламхан рассказал, будет ли он праздновать гол в ворота "Кайрата" ©ФК "Ордабасы"

Полузащитник "Ордабасы" Бауыржан Исламхан поделился своим мнением о предстоящем матче 25-го тура чемпионата Казахстана против "Кайрата", передают Vesti.kz.  

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Полузащитник "Ордабасы" Бауыржан Исламхан поделился своим мнением о предстоящем матче 25-го тура чемпионата Казахстана против "Кайрата", передают Vesti.kz.  

Игрок сборной Казахстана отметил турнирную мотивацию в этой встрече и заявил о своем особом отношении к алматинскому клубу: 

"Я играл в "Кайрате" шесть лет и уважаю эту команду. Перед матчем настрой особый. "Кайрат" опережает нас в турнирной таблице. У нас есть шанс победить и подняться выше.

В предыдущих играх мы сыграли неудачно, в этом матче надеемся сыграть лучше. Если забью гол "Кайрату", я не буду праздновать". 

Напомним, матч "Кайрат" - "Ордабасы" пройдет сегодня, 2 ноября, в 16:00. Два претендента на медали сыграют в Алматы на стадионе "Центральный". Прямая трансляция игры будет доступна по ссылке. 

 

 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Астана 22 13 4 5 34-18 43
2 Кайрат 22 12 5 5 36-20 41
3 Ордабасы 22 11 6 5 33-21 39
4 Актобе 22 10 7 5 34-25 37
5 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
6 Тобол 22 10 6 6 32-21 36
7 Атырау 22 8 8 6 26-19 32
8 Кайсар 22 8 7 7 24-23 31
9 Кызылжар 22 6 5 11 22-24 23
10 Жетысу 22 5 8 9 17-26 23
11 Женис 22 6 5 11 17-30 23
12 Туран 22 5 4 13 15-36 19
13 Шахтер 23 2 4 17 11-42 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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