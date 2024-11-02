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"Астана" снова отправит резерв на матч Лиги конференций? Бабаян дал ответ

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"Астана" снова отправит резерв на матч Лиги конференций? Бабаян дал ответ ©ФК "Астана"

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал развитие чемпионской гонки в Казахстане и рассказал, какой состав отправится на следующий матч Лиги конференций.

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Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал развитие чемпионской гонки в Казахстане и рассказал, какой состав отправится на следующий матч Лиги конференций.

Наставник столичного клуба заявил, что пока нет окончательного решения, в каком составе команда полетит на игру с "Пафосом" в еврокубках: 

"Победа над "Атырау" - это решающий шаг к чемпионству? Нет. Еще ничего нельзя сказать. У нас еще выездной матч в Костанае, очень сложный. Каждый матч сложный. Двигаемся от матча к матчу, очень плотный график, далеко мы не планируем. 

По поводу состава на "Пафос" - об этом мы еще не думаем. У нас есть билеты на всю команду, но повторюсь, самый важное для нас сейчас - ближайший матч с "Тоболом", - заявил Бабаян. 

Напомним, что "Астана" является лидером чемпионата Казахстана, набрав 43 очка в 22 матчах. Следующий матч столичный клуб проведет 3 ноября, на выезде в Костанае команда Бабаяна сыграет с "Тоболом". 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Астана 22 13 4 5 34-18 43
2 Кайрат 22 12 5 5 36-20 41
3 Ордабасы 22 11 6 5 33-21 39
4 Актобе 22 10 7 5 34-25 37
5 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
6 Тобол 22 10 6 6 32-21 36
7 Атырау 22 8 8 6 26-19 32
8 Кайсар 22 8 7 7 24-23 31
9 Кызылжар 22 6 5 11 22-24 23
10 Жетысу 22 5 8 9 17-26 23
11 Женис 22 6 5 11 17-30 23
12 Туран 22 5 4 13 15-36 19
13 Шахтер 23 2 4 17 11-42 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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