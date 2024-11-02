Клуб РПЛ хотел совершить обмен игроками и подписать Самородова

Форвард "Актобе" Идрис Умаев рассказал, как несколько лет назад он едва не стал частью сделки по переходу Максима Самородова в "Ахмат", передают Vesti.kz.

По информации Умаева грозненский клуб хотел обменять его на Самородова.

"С Максом Самородовым вообще интересная история у нас. Примерно года четыре назад меня и Макса хотели обменять. То есть я должен был ехать сюда играть за "Актобе", а он – в "Ахмат". Ну, где-то неделю-две разговоры эти продолжались, но не договорились клубы между собой. И вот судьба так распорядилась, что Макс в "Ахмат" в итоге все-таки уехал, а я оказался здесь. Мы с ним каждый день можем набрать друг друга, поговорить, что-то подсказать друг другу. Когда он уезжал в Грозный, (а у меня же в "Ахмате" все знакомые) я пацанам нашим набрал, сказал: "Вот, Макс едет к вам. Хорошо примите его". "Вообще вопросов нет, – отвечают. –Без проблем, все сделаем". И Макс говорит, адаптация хорошо проходит у него. Я думаю, в этом сезоне ему немного тяжеловато будет, но со следующего сезона, уверен, он будет показывать хороший уровень", - заявил Умаев в интервью Aktobe Times.

Напомним, что Самородов перешел из "Актобе" в "Ахмат" минувшим летом. В нынешнем сезоне казахстанский нападающий провел за грозненский клуб 10 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две голевые передачи.