В "Тоболе" может произойти отставка в случае поражения "Астане"

Руководству костанайского "Тобола" сообщили о последствиях в случае поражения от "Астаны" в 25 туре КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Руководители области провели встречу с клубом, где поставили задачу – взять максимальное количество очков в оставшихся двух играх. Особое внимание было уделено предстоящей игре в КПЛ 3 ноября против столичной команды.

В случае поражения от "Астаны" руководство и главный тренер "Тобола" Нурбол Жумаскалиев могут покинуть свои посты.

Добавим, что ранее из-за давления со стороны третьих лиц обслуживать матч отказался главный арбитр Денис Тевяшов, вместо которого назначили Руслана Султангалиева.

"Астана" после 22 игр занимает первое место в турнирной таблице, на два очка опережая "Кайрат". Что касается "Тобола", то команда все еще сохраняет шансы на бронзовые медали, отставая от третьего места на три очка.