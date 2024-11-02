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КПЛ
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В "Тоболе" может произойти отставка в случае поражения "Астане"

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В "Тоболе" может произойти отставка в случае поражения "Астане" ©ФК "Тобол"

Руководству костанайского "Тобола" сообщили о последствиях в случае поражения от "Астаны" в 25 туре КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Руководству костанайского "Тобола" сообщили о последствиях в случае поражения от "Астаны" в 25 туре КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Руководители области провели встречу с клубом, где поставили задачу – взять максимальное количество очков в оставшихся двух играх. Особое внимание было уделено предстоящей игре в КПЛ 3 ноября против столичной команды.

В случае поражения от "Астаны" руководство и главный тренер "Тобола" Нурбол Жумаскалиев могут покинуть свои посты.

Добавим, что ранее из-за давления со стороны третьих лиц обслуживать матч отказался главный арбитр Денис Тевяшов, вместо которого назначили Руслана Султангалиева.

"Астана" после 22 игр занимает первое место в турнирной таблице, на два очка опережая "Кайрат". Что касается "Тобола", то команда все еще сохраняет шансы на бронзовые медали, отставая от третьего места на три очка.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Астана 22 13 4 5 34-18 43
2 Кайрат 22 12 5 5 36-20 41
3 Ордабасы 22 11 6 5 33-21 39
4 Актобе 22 10 7 5 34-25 37
5 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
6 Тобол 22 10 6 6 32-21 36
7 Атырау 22 8 8 6 26-19 32
8 Кайсар 23 8 7 8 26-29 31
9 Кызылжар 23 7 5 11 28-26 26
10 Жетысу 22 5 8 9 17-26 23
11 Женис 22 6 5 11 17-30 23
12 Туран 22 5 4 13 15-36 19
13 Шахтер 23 2 4 17 11-42 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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