В сборной Португалии решили судьбу Роналду

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Вчера 14:20
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Тренерский штаб сборной Португалии определился с заявкой команды на предстоящие товарищеские поединки, которые состоятся во второй половине текущего месяца, передает Vesti.kz.

Стоит отметить, что в расположение национальной сборной был вызван 39-летний нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду.  В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану провел 22 поединка. Звездный нападающий записал на свой счет 23 забитых мяча и девять результативных передач.

В марте Португалия проведет два контрольных матча – против Швеции и Словении.

Отметим, что на счету Роналду 205 матчей в футболке сборной Португалии. Он сыграл на пяти чемпионатах Европы подряд. Его контракт с "Аль-Насром" рассчитан до лета 2025 года.

Криштиану Роналду установил новый рекорд

 

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