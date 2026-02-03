В России отреагировали на решение президента ФИФА

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал недавние заявления президента ФИФА Джанни Инфантино о возможной отмене санкций в отношении российского футбола, передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Ранее глава ФИФА отметил, что действующий запрет не дал ожидаемого эффекта и призвал рассмотреть вопрос о возвращении российских команд к международным соревнованиям.

Митрофанов подчеркнул, что РФС полностью разделяет позицию руководителя мирового футбола и рассчитывает на взвешенное решение со стороны международных организаций.

"Мы поддерживаем президента ФИФА Джанни Инфантино. Господин президент последовательно отстаивает эту позицию, в том числе и в голосовании на саммите МОК. Уверены, что под его лидерством мировой футбол найдёт правильное решение, которое будет способствовать развитию спорта и улучшению взаимоотношений между государствами. Абсолютно поддерживаем это решение!" — цитиреут слова Митрофанова пресс-служба РФС в Telegram-канале.

Напомним, сборная России и российские клубы остаются отстранёнными от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

В сборной России отреагировали на решение ФИФА