Фланговый защитник мадридского "Реала" Ферлан Менди высказался о французском нападающем Килиане Мбаппе и бразильском форварде Винисиусе Жуниоре, которые будут вместе играть в новом сезоне, передает Vesti.kz со ссылкой на RMC Sport.

Ранее Мбаппе перебрался в "королевский" клуб в начале июня на правах свободного агента. Нападающий подписал со "сливочными" контракт на пять лет.

"В "Реале" все хотят побеждать. Мы учимся солидарности. Мбаппе и Винисиус? Это два совершенно разных футболиста, но они оба великие. Надеюсь, что все будет хорошо", - отметил Менди.

В минувшем сезоне Килиан провел 48 встреч за "Пари Сен-Жермен", в которых отметился 44 забитыми мячами и десятью голевыми передачами.

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Добавим, что 23-летний Винисиус выступает за "Реал" с 2018 года. За "королевский" клуб он провел 176 матчей и забил 49 голов. Он является одним из лидеров команды.