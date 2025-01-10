Экс-игрок "Барселоны" и нынешний наставник "Интер Майами" Хавьер Маскерано прокомментировал слухи о возможном переходе Неймара в его команду после истечения контракта бразильца с "Аль-Хилялем", рассчитанного до июня 2025 года, сообщают Vesti.kz.

"Мы не можем говорить о Неймаре, потому что у нас ничего нет. Безусловно, он великолепный игрок. Любой тренер в мире хотел бы его в свою команду, но вы знаете правила MLS по поводу потолка зарплат. Сейчас у нас нет возможности (подписать Неймара)", - приводит слова Маскерано Goal.

По информации СМИ, сам Неймар уже намекнул своим партнерам по клубу из Саудовской Аравии о намерении продолжить карьеру в американской лиге, что подогревает интерес к его возможному трансферу в Майами.

Ранее бразилец заявлял о возрождении в "Интер Майами" атакующего трио с Лионелем Месси и Луисом Суаресом. Все трое блистали в "Барселоне" с 2014 по 2017 год.