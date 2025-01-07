Неймар рассказал о возрождении трио с Месси и Суаресом

Бывший нападающий "Барселоны" Неймар, который сейчас защищает цвета "Аль-Хиляля", прокомментировал слухи о возможном переходе в "Интер Майами". В этом клубе уже выступают его бывшие партнеры по атакующему трио "Барсы" – Лионель Месси и Луис Суарес, сообщают Vesti.kz.

"Очевидно, что было бы здорово снова сыграть с Лео (Месси) и Луисом (Суаресом). Они мои друзья. Мы все еще поддерживаем общение. Было бы интересно возродить наше трио (времен "Барселоны").

Я счастлив в "Аль-Хиляле" и в Саудовской Аравии, но кто знает. Футбол полон сюрпризов. Проект, который мне предложили (в Саудовской Аравии), был очень хорош не только для меня, но и для моей семьи, поэтому поездка в эту страну была лучшим вариантом", - приводит слова Неймара CNN.