В клубе Месси приняли решение по зимнему трансферу Неймара

Американский "Интер Майами" определился по трансферу нападающего "Сантоса" и лучшего бомбардира в истории сборной Бразилии Неймара Жуниора, передают Vesti.kz.

В последние недели активно обсуждалась возможность перехода Неймара в клуб МЛС, что могло бы объединить в команде бразильца с бывшим партнёром по каталонской "Барселоне" - аргентинцем Лионелем Месси. Спекуляции усилились после того, как испанцы Жорди Альба и Серхио Бускетс объявили о завершении карьеры.

Однако, как сообщает испанское издание Sport, руководство "Интер Майами" приняло решение не подписывать 33-летнего футболиста.

Маркетинг против спортивных целей

В клубе признали, что появление Неймара принесло бы серьёзный маркетинговый эффект и внимание фанатов по всему миру. Тем не менее, спортивный директор Крис Хендерсон и главный тренер Хавьер Маскерано приняли прагматичное решение: приоритетом на 2026 год остаются укрепление обороны и подписание топового центрфорварда.

Планы бразильца

Неймар продолжает выступать за "Сантос", контракт которого рассчитан до конца декабря. Бразилец склонен остаться в родном клубе как минимум до чемпионата мира. В текущем сезоне он провел 26 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. На данный момент его рыночная стоимость оценивается в 11 миллионов евро.

