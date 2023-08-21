В "Интер Майами" раскрыли мотивацию Месси

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Вчера 10:24
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Главный тренер "Интер Майами" Херардо Мартино ответил на вопрос о мотивации аргентинского нападающего команды Лионеля Месси.

"Обсуждая Лео, вы говорите, что он лучший игрок в мире. Выше похвалы быть не может. Месси подтверждает это матч за матчем. Лионель пришел в МЛС, чтобы побеждать и соревноваться.

Бускетс и Альба сказали то же самое. Они приехали соревноваться. Можно выиграть или проиграть, но у них есть желание соревноваться. Сейчас пришла очередь побеждать", – приводит слова Мартино AS.

Напомним, в финале Кубка лиг MLS + MX "Интер Майами" победил "Нэшвилл" в серии пенальти (основное время 1:1). Месси забил с игры и также реализовал пенальти в послематчевой серии. Таким образом, аргентинец завоевал 44-й трофей в профессиональной карьере и стал самым титулованным футболистом в истории.

Клуб Месси впервые вышел в Лигу чемпионов

Месси перешел в "Интер Майами" этим летом на правах свободного агента. Предыдущие два сезона он провел во французском "Пари Сен-Жермене", а до этого выступал за каталонскую "Барселону".

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Метки:
Месси Лионель США

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