В Бразилии пытались похитить девушку и дочь Неймара

Преступники проникли в дом девушки нападающего саудовского "Аль-Хиляля" и сборной Бразилии по футболу Неймара, сообщают Vesti.kz.

По информации R7, полиция выясняет, не собирались ли эти люди похитить Бруну Бьянкарди и дочь Неймара.

Все случилось на этой неделе в роскошном кондоминиуме в Котия, (штат Сан-Паулу).

По словам полицейских, вооруженные подозреваемые постоянно спрашивали, где находятся Бьянкарди и ее дочь. Их там не оказалось. Однако родители Бруны, 50 и 52 лет, находились в доме и были взяты в заложники и связаны. Они не пострадали.

Один из подозреваемых уже арестован муниципальной гражданской гвардией. Ему 20 лет, он является жителем кондоминиума и, предположительно, привел остальных преступников в дом.

Остальные воры похитили дизайнерские сумки, часы и ювелирные изделия. Личность одного из них уже установлена.

Полицейские продолжают поиски преступников.

Напомним, ранее мать и отец игрока "Ливерпуля" были похищены в Колумбии. Позже Силенис Маруланда была спасена, а вот отца по-прежнему держат в заложниках. Игрок по этому поводу уже выступил с заявлением.