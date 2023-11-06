Игрок "Ливерпуля" сделал заявление в связи с похищением отца

Вингер "Ливерпуля" и сборной Колумбии Луис Диас опубликовал пост в соцсетях в связи с похищением своего отца, сообщают Vesti.kz.

Его родители были похищены в Колумбии, когда они ехали к себе домой. Вооруженные люди на мотоциклах остановили их и увезли на автомобиле. Позже мать игрока Силенис Маруланда была спасена, но власти все еще ищут его пропавшего отца.

"Сейчас я говорю не как футболист. Я говорю как сын Луиса Мануэля Диаса. Мой отец трудолюбивый человек и опора нашей семьи... А сейчас он находится в плену.

Я умоляю ELN (вооруженную повстанческую группировку в Колумбии) как можно скорее освободить моего отца. Я также обращаюсь к международным организациям, чтобы они содействовали его освобождению.

Каждую секунду, каждую минуту мы все больше тревожимся. Невозможно передать словами, какие ужасные чувства испытывает наша семья, и это будет продолжаться до тех пор, пока он не вернется домой.

Прошу вас, освободите моего отца немедленно и гарантируйте его безопасность.

Я хочу выразить благодарность всем колумбийцам и мировому сообществу за их поддержку", - написал Диас в соцсетях.