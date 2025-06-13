Уйдет в топ-клуб? Феноменальный бомбардир прервал молчание о своем будущем

Виктор Дьекереш, один из самых результативных форвардов европейского сезона, наконец-то высказался по поводу слухов о возможном трансфере, передают Vesti.kz.

В своем Instagram шведский нападающий "Спортинга" лаконично дал понять, что не собирается подогревать спекуляции:

"Сейчас говорят многое, но в основном - это неправда. Когда придет время, я все скажу сам", - написал он.

Контракт игрока с лиссабонским клубом действует до июня 2028 года, а интерес к нему проявляют сразу несколько топ-клубов. Учитывая его статистику - 54 гола и 13 результативных передач в 52 матчах сезона - это неудивительно.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Дьекереша составляет 75 миллионов евро.

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Напомним, что ранее "Барселона" рассматривала вариант с покупкой шведского нападающего в качестве потенциальной замены Роберту Левандовски. Однако сам польский форвард попросил руководство отказаться от идеи подписания нового конкурента в атаке.