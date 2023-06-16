Украинец Зинченко сделал неожиданное заявление об экс-капитане сборной России

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Сегодня 14:20
©instagram.com/zinchenko

Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко в интервью известному журналисту Пирсу Моргану сделал неожиданное заявление о бывшем капитане сборной России Игоре Денисове, передают Vesti.kz.

"Есть один бывший футболист, играл за "Локомотив", "Динамо", был капитаном сборной России. Его зовут Игорь Денисов. Он дал интервью, в котором заявил, что если бы еще играл, то после 24 февраля закончил бы карьеру. И что же с ним случилось? Я ничего не слышал. Что-нибудь произошло? Разве он в тюрьме? Вот вам и пример. Человек с большими яйцами", - сказал Зинченко.

Кроме того, Александр Зинченко заявил, что не пожмет руки российских и белорусских спортсменов и призвал их "никогда не называть украинцев своими братьями".

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Метки:
Украина Россия Сборная России по футболу
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