Игрок "Арсенала" жестко высказался о россиянах и белорусах

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко дал интервью известному журналисту Пирсу Моргану, в котором поделился мнением о российских и белорусских спортсменах, передают Vesti.kz.

В интервью Морган упомянул, что украинские спортсмены отказываются жать руки россиянам и белорусам и спросил Зинченко, пожмет ли он руку спортсмену из России.

Arsenal's Oleksandr Zinchenko says he would refuse to shake a Russian player's hand.



"No chance... don't ever call us brothers... never again."



