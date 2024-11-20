Турция сенсационно проиграла и не смогла напрямую выйти в элиту Лиги наций

Сборная Турции по футболу неожиданно уступила Черногории в шестом туре группового этапа Лиги наций, передают Vesti.kz.

Встреча состоялась в Никшиче на стадионе "Градски" и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля, в составе которых хет-трик оформил Никола Крстович (29-я минута, 45-я, 73-я). У гостей один мяч отыграл Кенан Йылдыз (37-я).

Таким образом, Турция с 11 очками стала второй в группе 4 дивизиона B и сыграет в плей-офф за выход в дивизион А. Черногорцы с 3 очками финишировали на последнем, четвертом месте и вылетели в Лигу С.

Победителем группы стала сборная Уэльса, разгромившая на своем поле Исландию (4:1). Валлийцы с 12 очками напрямую вышли в Лигу А, а исландцы, имея в активе 7 очков, заняли третье место и постараются в стыковых матчах не вылететь в Лигу С.