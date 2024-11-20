Азербайджан влетел 0:6 и отправился в низший дивизион Лиги наций

Сборная Азербайджана по футболу потерпела крупное поражение от Швеции в шестом туре группового этапа Лиги наций, передают Vesti.kz.

Встреча, состоявшаяся в Сольне на стадионе "Френдс Арена", закончилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля. Дубль оформил Деян Кулусевски (10-я минута, 57-я), а также покер в свой актив записал Виктор Дьекереш (26-я, 37-я, 58-я, 70-я). При этом Александер Исак на 49-й минуте не реализовал пенальти.

Där blåser domaren av den här tillställningen – och det slutar med en svensk storseger 🙌🇸🇪 pic.twitter.com/L8IKC40wwr — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) November 19, 2024

Благодаря этому успеху шведы набрали 16 очков и выиграли группу 1 дивизиона C, пробившись напрямую в дивизион B. Азербайджан с 1 баллом занял последнее, четвертое место и вылетел в Лигу D.

В другом матче группы Словакия дома обыграла Эстонию (1:0). Гол на 72-й минуте забил Давид Стрелец. Словацкие футболисты с 13 очками финишировали вторыми и в стыках поборются за выход в Лигу В, а эстонцы, расположившиеся с 4 баллами на третьей строчке, остались в своем дивизионе.