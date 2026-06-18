Тренер сборной Португалии может возглавить клуб Роналду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес может продолжить карьеру в Саудовской Аравии после завершения чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

По информации журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, испанский специалист уже начал переговоры с "Аль-Насром" – клубом, за который выступает Криштиану Роналду.

При этом будущее Мартинеса в сборной Португалии фактически уже определено. Ранее тренер подтвердил, что покинет национальную команду после окончания турнира, поскольку его контракт истекает летом этого года.

Для испанского специалиста это может стать первым опытом работы в клубном футболе после нескольких лет, проведенных в национальных сборных.

Отметим, ранее он возглавлял сборные Бельгии и Португалии, а также работал в английских клубах "Суонси", "Уиган" и "Эвертон".

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Достижения Мартинеса

Добавим, что Роберто Мартинес считается одним из самых успешных испанских тренеров своего поколения.

Одним из главных достижений специалиста стала победа в Кубке Англии сезона-2012/13 вместе с "Уиган Атлетик" – этот триумф до сих пор считается одной из самых громких сенсаций в истории турнира. Ранее наставник также привел "Суонси Сити" к победе в Первой футбольной лиге Англии, заложив основу для дальнейшего подъема клуба.

Во главе сборной Бельгии испанец добился исторического результата, завоевав бронзовые медали чемпионата мира-2018 – лучший результат команды на мундиалях.

Не менее впечатляющим оказался его период работы со сборной Португалии. Под руководством Мартинеса команда прошла отборочный цикл Евро-2024, выиграв все десять матчей с общим счетом 36:2. Этот результат стал рекордным в истории национальной команды.

Однако, несмотря на уверенное выступление в квалификации, завоевать титул чемпионов Европы португальцам в финальной стадии турнира не удалось.