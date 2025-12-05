"Месси, Месси": фанаты ДР Конго жестко потроллили Роналду

Болельщики сборной ДР Конго попытались задеть капитана Португалии Криштиану Роналду после матча первого тура группового этапа чемпионата мира-2026, сообщают Vesti.kz.

Сразу после финального свистка с трибун раздалось скандирование "Месси! Месси!". Таким образом африканские фанаты решили напомнить португальцу о ярком выступлении его многолетнего конкурента Лионеля Месси, который в игре против Алжира оформил хет-трик.

DR Congo fans chanting “MESSI! MESSI! MESSI!” in front of Cristiano Ronaldo.



Just look at his reaction. 😭 pic.twitter.com/xJc1HCo2Ay — MC (@CrewsMat10) June 17, 2026

Однако 41-летний Роналду сохранил хладнокровие и никак не отреагировал на попытку спровоцировать его.

Сама встреча завершилась неожиданной ничьей — Португалия не смогла обыграть ДР Конго (1:1). При этом звездный форвард не отметился ни голами, ни результативными передачами.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!