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ЧМ-2026
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"Месси, Месси": фанаты ДР Конго жестко потроллили Роналду

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"Месси, Месси": фанаты ДР Конго жестко потроллили Роналду ©instagram.com/portugal

Болельщики сборной ДР Конго попытались задеть капитана Португалии Криштиану Роналду после матча первого тура группового этапа чемпионата мира-2026, сообщают Vesti.kz.

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Болельщики сборной ДР Конго попытались задеть капитана Португалии Криштиану Роналду после матча первого тура группового этапа чемпионата мира-2026, сообщают Vesti.kz.

Сразу после финального свистка с трибун раздалось скандирование "Месси! Месси!". Таким образом африканские фанаты решили напомнить португальцу о ярком выступлении его многолетнего конкурента Лионеля Месси, который в игре против Алжира оформил хет-трик.

Однако 41-летний Роналду сохранил хладнокровие и никак не отреагировал на попытку спровоцировать его.

Сама встреча завершилась неожиданной ничьей — Португалия не смогла обыграть ДР Конго (1:1). При этом звездный форвард не отметился ни голами, ни результативными передачами.

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