Тони Кроос сделал заявление о возобновлении игровой карьеры

Бывший полузащитник мадридского "Реала" и сборной Германии по футболу Тони Кроос ответил на вопрос о возобновлении игровой карьеры, сообщают Vesti.kz.

36-летний Кроос завершил карьеру в 2024 году. Накануне в Мадриде (Испания) он получил премию Laureus в номинации "Спортивное вдохновение".

– Вы когда-нибудь думали о возвращении в футбол?

– Нет, честно говоря. У меня никогда не возникало такой мысли, потому что я ушел именно так, как хотел. Я закрыл эту страницу. Мне всегда казалось, что невозможно завершить карьеру лучшим образом. Потом все было бы только хуже. Сейчас у меня другая мотивация и другие проекты. Этот этап завершился для меня успешно, и я смог уйти счастливым, без ощущения, что можно было бы сделать что-то лучше. Я был счастлив, и на этом все, – цитирует Крооса AS.com.

Напомним, Кроос выступал за "Реал" с 2014 по 2024 год. В составе мадридского клуба он четыре раза выигрывал чемпионат Испании и пять раз Лигу чемпионов.

С мюнхенской "Баварией" (2007-2014) он трижды брал Бундеслигу и один раз — Лигу чемпионов. В составе сборной Германии полузащитник стал чемпионом мира в 2014 году.

