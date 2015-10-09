Флик сделал громкое признание - это его финальная остановка?

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик высказался о своём будущем в каталонском клубе, сообщают Vesti.kz.

"Это будет мой последний шаг в карьере. Да, я бы хотел продлить контракт, но сейчас не время говорить об этом. Сейчас неподходящий момент. Все знают, что я очень доволен здесь, но мне нужно обсудить это с семьёй. Время для разговора ещё придёт, сейчас не самый подходящий момент", — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

Ранее появилась информация, что руководство "сине-гранатовых" рассматривает вариант продления соглашения с немецким специалистом ещё на один сезон.

Текущий контракт Флика действует до 2027 года и предусматривает опцию пролонгации при выполнении определённых спортивных задач. Напомним, он возглавил "Барселону" 29 мая 2024 года.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!