Гвардиола сделал заявление о чемпионстве: "Арсеналу" не позавидуешь

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола накануне встречи с "Бернли" в рамках 34-го тура АПЛ прокомментировал ситуацию в чемпионской гонке с "Арсеналом", сообщают Vesti.kz.

После победы над лондонцами в прошлом туре "горожане" сократили отставание до трёх очков, при этом имея матч в запасе, что серьёзно обострило борьбу за титул.

"Мы поговорили сразу после матча — нельзя терять концентрацию. "Арсенал" идет первым и прямо сейчас стал бы чемпионом.

Времени на восстановление гораздо меньше, чем в последние две недели, — всего два дня. Поэтому нужно посмотреть, как игроки будут восстанавливаться. Это был очень требовательный матч — и эмоционально, и физически. Но впереди еще шесть игр. Мы прекрасно понимаем, что нас ждет — в случае, если будем добиваться результата и если не будем.

Обе команды помнят, что происходило раньше. Обе понимают, что нельзя терять очки. Восстанавливаться будет тяжело, а календарь у нас очень плотный — впереди матч с очень непростым соперником, "Эвертоном".

Догоняющей стороне всегда сложнее — и психологически, и физически. После игры с "Арсеналом" нам нужно ехать в гости к "Бернли" и показывать необходимый уровень", — цитирует Гвардиолу BBC Sport.