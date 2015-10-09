Англия
Сегодня 18:01
 

Гвардиола сделал заявление о чемпионстве: "Арсеналу" не позавидуешь

©x.com/ManCity

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола накануне встречи с "Бернли" в рамках 34-го тура АПЛ прокомментировал ситуацию в чемпионской гонке с "Арсеналом", сообщают Vesti.kz.

После победы над лондонцами в прошлом туре "горожане" сократили отставание до трёх очков, при этом имея матч в запасе, что серьёзно обострило борьбу за титул.

"Мы поговорили сразу после матча — нельзя терять концентрацию. "Арсенал" идет первым и прямо сейчас стал бы чемпионом.

Времени на восстановление гораздо меньше, чем в последние две недели, — всего два дня. Поэтому нужно посмотреть, как игроки будут восстанавливаться. Это был очень требовательный матч — и эмоционально, и физически. Но впереди еще шесть игр. Мы прекрасно понимаем, что нас ждет — в случае, если будем добиваться результата и если не будем.

Обе команды помнят, что происходило раньше. Обе понимают, что нельзя терять очки. Восстанавливаться будет тяжело, а календарь у нас очень плотный — впереди матч с очень непростым соперником, "Эвертоном".

Догоняющей стороне всегда сложнее — и психологически, и физически. После игры с "Арсеналом" нам нужно ехать в гости к "Бернли" и показывать необходимый уровень", — цитирует Гвардиолу BBC Sport.

"Манчестер Сити" с 67 очками идёт вторым в таблице АПЛ, а "Арсенал" с 70 баллами удерживает первую строчку. При этом у "горожан" остаётся игра в запасе.

В следующем туре "горожане" 22 апреля сыграют в гостях с "Бёрнли", а 25 апреля "Арсенал" примет "Ньюкасл Юнайтед".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 33 21 7 5 63-26 70
2 Манчестер Сити 32 20 7 5 65-29 67
3 Манчестер Юнайтед 33 16 10 7 58-45 58
4 Астон Вилла 33 17 7 9 47-41 58
5 Ливерпуль 33 16 7 10 54-43 55
6 Челси 33 13 9 11 53-42 48
7 Брентфорд 33 13 9 11 48-44 48
8 Борнмут 33 11 15 7 50-50 48
9 Брайтон энд Хов Альбион 33 12 11 10 45-39 47
10 Эвертон 33 13 8 12 40-39 47
11 Сандерленд 33 12 10 11 36-40 46
12 Фулхэм 33 13 6 14 43-46 45
13 Кристал Пэлас 32 11 10 11 35-36 43
14 Ньюкасл Юнайтед 33 12 6 15 46-49 42
15 Лидс Юнайтед 33 9 12 12 42-49 39
16 Ноттингем Форест 33 9 9 15 36-45 36
17 Вест Хэм Юнайтед 33 8 9 16 40-57 33
18 Тоттенхэм Хотспур 33 7 10 16 42-53 31
19 Бернли 33 4 8 21 34-67 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 33 3 8 22 24-61 17

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Бернли   •   Регулярный чемпионат, мужчины
23 апреля 00:00   •   не начат
Бернли
Кто победит в основное время?
Бернли
Ничья
Манчестер Сити
Проголосовало 6 человек

