Мало играет - но незаменим? Гвардиола удивил решением по игроку вингеру

Бразильский вингер "Манчестер Сити" Савио, судя по всему, останется в команде как минимум до следующего сезона, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Football Insider.

По данным источника, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола намерен пресечь любые попытки ухода 22-летнего футболиста в летнее трансферное окно, несмотря на усиливающийся интерес со стороны клубов английской Премьер-лиги.

В числе претендентов на игрока называют и "Тоттенхэм", который внимательно следит за ситуацией вокруг бразильца, получающего ограниченное игровое время.

Тем не менее, Гвардиола рассчитывает на Савио и видит его важной частью команды в следующем сезоне. В текущем розыгрыше он провёл 30 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт три гола и три результативные передачи.

