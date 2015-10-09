Англия
Сегодня 16:29
 

Мало играет - но незаменим? Гвардиола удивил решением по игроку вингеру

Мало играет - но незаменим? Гвардиола удивил решением по игроку вингеру

Бразильский вингер "Манчестер Сити" Савио, судя по всему, останется в команде как минимум до следующего сезона, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Football Insider.

Поделиться

Бразильский вингер "Манчестер Сити" Савио, судя по всему, останется в команде как минимум до следующего сезона, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Football Insider.

По данным источника, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола намерен пресечь любые попытки ухода 22-летнего футболиста в летнее трансферное окно, несмотря на усиливающийся интерес со стороны клубов английской Премьер-лиги.

В числе претендентов на игрока называют и "Тоттенхэм", который внимательно следит за ситуацией вокруг бразильца, получающего ограниченное игровое время.

Тем не менее, Гвардиола рассчитывает на Савио и видит его важной частью команды в следующем сезоне. В текущем розыгрыше он провёл 30 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт три гола и три результативные передачи.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 33 21 7 5 63-26 70
2 Манчестер Сити 32 20 7 5 65-29 67
3 Манчестер Юнайтед 33 16 10 7 58-45 58
4 Астон Вилла 33 17 7 9 47-41 58
5 Ливерпуль 33 16 7 10 54-43 55
6 Челси 33 13 9 11 53-42 48
7 Брентфорд 33 13 9 11 48-44 48
8 Борнмут 33 11 15 7 50-50 48
9 Брайтон энд Хов Альбион 33 12 11 10 45-39 47
10 Эвертон 33 13 8 12 40-39 47
11 Сандерленд 33 12 10 11 36-40 46
12 Фулхэм 33 13 6 14 43-46 45
13 Кристал Пэлас 32 11 10 11 35-36 43
14 Ньюкасл Юнайтед 33 12 6 15 46-49 42
15 Лидс Юнайтед 33 9 12 12 42-49 39
16 Ноттингем Форест 33 9 9 15 36-45 36
17 Вест Хэм Юнайтед 33 8 9 16 40-57 33
18 Тоттенхэм Хотспур 33 7 10 16 42-53 31
19 Бернли 33 4 8 21 34-67 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 33 3 8 22 24-61 17

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
23 апреля 00:30   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Сельта
Сельта
(Виго)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Сельта
Проголосовало 48 человек

