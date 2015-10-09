Кроос вынес вердикт: кто выйдет в финал - "Бавария" или ПСЖ?

Бывший хавбек мадридского "Реала", "Баварии" и сборной Германии Тони Кроос высказался о грядущем полуфинале Лиги чемпионов, в котором сойдутся мюнхенская команда и ПСЖ, сообщают Vesti.kz.

Первая встреча 1/2 финала состоится 28 апреля в Париже на стадионе "Парк де Пренс". На пути к этой стадии "Бавария" по сумме двух матчей выбила мадридский "Реал", тогда как ПСЖ оказался сильнее "Ливерпуля".

"Я думаю, что "Баварии" придётся сыграть в обороне чуть лучше, чем они действовали с "Реалом". ПСЖ может действовать более эффективно, чем мадридцы. В обеих встречах "Бавария" играла в обороне с большим риском, который "Реал" мог бы использовать ещё больше во втором матче. Если они внесут несколько корректировок, у "Баварии" будут хорошие шансы. Для меня это матч с равными шансами на успех. ПСЖ — действующий чемпион. Исходя из текущей формы, я считаю, что "Бавария" и ПСЖ — две лучшие команды", — приводит слова Крооса Sky Sport Germany.

Напомним, Кроос выступал за "Реал" с 2014 по 2024 год. В составе мадридского клуба он четыре раза выигрывал чемпионат Испании и пять раз Лигу чемпионов.

С мюнхенской "Баварией" (2007-2014) он трижды брал Бундеслигу и один раз — Лигу чемпионов. В составе сборной Германии полузащитник стал чемпионом мира в 2014 году.

Тони Кроос сделал заявление о возобновлении игровой карьеры

