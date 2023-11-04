Стало известно, на сколько баллов Месси обошел Холанда и Мбаппе в голосовании за "Золотой мяч"

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Сегодня 17:18
©twitter.com/FabrizioRomano

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси с приличным отрывом от конкурентов выиграл в голосовании за "Золотой мяч", сообщают Vesti.kz.

Месси получил 462 балла, тогда как его преследователи - норвежский форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд и французский нападающий "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе -  заработали 357 и 270 баллов соответственно.

©twitter.com/lequipe

На этой неделе Месси в рекордный, 8-й раз получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку сезона по версии французского журнала France Football.

67-я ежегодная церемония вручения наград прошла 30 октября 2023 года в Париже (Франция).

Ранее Месси сделал заявление о возвращении в "Барселону".

Метки:
Месси Лионель Мбаппе Килиан Холанд Эрлинг США Манчестер Сити ПСЖ

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