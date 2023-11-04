Месси дал категоричный ответ по поводу возвращения в Европу

Нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос по поводу возвращения в европейский футбол, сообщают Vesti.kz.
"Есть ли шанс перейти сейчас на правах аренды в "Барселону" или какую-либо другую команду?.. Нет, никаких шансов. Совсем нет.
В этом году у меня было много предложений от европейских клубов, а также из Саудовской Аравии. Мы решили переехать в Майами, и довольны этим решением, мы чувствуем себя хорошо.
Закрыт ли для меня европейский футбол? Да. Благодаря Богу, я сделал необыкновенную карьеру в Европе и выиграл все, о чем мечтал. Теперь, когда я решил приехать в США, я не думаю, что когда-нибудь вернусь к выступлениям в Европе", - сказал Месси в интервью L'Équipé.
36-летний Месси выступал за "Барселону" в период 2003-2021 годов, после чего два сезона провел в "Пари Сен-Жермене". А этим летом он на правах свободного агента перешел в "Интер Майами", подписав контракт до 31 декабря 2025 года.
На этой неделе Месси в рекордный, 8-й раз получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку сезона по версии французского журнала France Football.
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