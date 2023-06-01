Стало известно, почему Роналду пропустил последний матч "Аль-Насра" в сезоне

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Сегодня 17:25
©ФК "Аль-Наср"

Стало известно, почему португальский нападающий Криштиану Роналду пропустил заключительный матч за саудовский "Аль-Наср" в сезоне-2022/23, сообщают Vesti.kz.

В заключительном туре чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" обыграл "Аль-Фатех" со счетом 3:0. Роналду даже не попал в заявку на игру. При этом эта встреча не имела турнирного значения, так как команда Роналду лишилась шансов на чемпионство.

По информации ESPN, форвард пропустил матч из-за травмы. Роналду получил мышечное повреждение за четыре дня до игры с "Аль-Фатехом". В этой связи тренерский штаб "Аль-Насра" дал ему отдых и время на восстановление перед поездкой в сборную Португалии.

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Отметим, что Роналду впервые в карьере остался без завоеванных трофеев в двух сезонах подряд. В прошлом сезоне португалец выступал за "Манчестер Юнайтед" и также не смог завоевать трофеи.

Роналду перешел в "Аль-Наср" в январе 2023 года после скандального ухода из "Манчестер Юнайтед". Контракт форварда с клубом рассчитан до 2025 года. В 19 матчах за "Аль-Наср" во всех турнирах португалец забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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