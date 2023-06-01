Роналду оказался вне заявки на последний матч "Аль-Насра" в сезоне

Капитан "Аль-Насра" Криштиану Роналду не сыграет в заключительном матче сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Клуб звездного португальца принимает "Аль-Фатех" в матче 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии. 38-летний футболист оказался вне заявки, не попав ни в стартовый состав, ни в запас.
27 мая "Аль-Наср" утратил шансы завоевать титул, хотя возглавлял таблицу до перехода Роналду зимой. Чемпионат выиграл "Аль-Иттихад".
На счету Роналду 14 мячей в 16-ти играх в лиге.
🗒 || Starting lineup,@AlNassrFC vs #AlFateh pic.twitter.com/NSLRO059N4— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 31, 2023
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