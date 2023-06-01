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Роналду оказался вне заявки на последний матч "Аль-Насра" в сезоне

Роналду оказался вне заявки на последний матч "Аль-Насра" в сезоне
©twitter.com/AlNassrFC

Капитан "Аль-Насра" Криштиану Роналду не сыграет в заключительном матче сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Клуб звездного португальца принимает "Аль-Фатех" в матче 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии. 38-летний футболист оказался вне заявки, не попав ни в стартовый состав, ни в запас.

27 мая "Аль-Наср" утратил шансы завоевать титул, хотя возглавлял таблицу до перехода Роналду зимой. Чемпионат выиграл "Аль-Иттихад".

На счету Роналду 14 мячей в 16-ти играх в лиге.

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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