Стало известно, за кого голосовали аргентинский нападающий американского "Интер Майами" Лионель Месси и португальский форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду перед церемонией вручения "Золотого мяча"-2025, передают Vesti.kz.

Церемония вручения "Золотого мяча"-2025 оказалась рекордной по числу наград и запомнилась не только триумфом Усмана Дембеле и Айтаны Бонмати, но и сенсацией в борьбе за трофей Копа, который вручается лучшему футболисту мира до 21 года. Как и главный приз, награда также организуется France Football и вручается в рамках одного вечера.

Игрок "Барселоны" Ламин Ямаль стал первым футболистом в истории, кто дважды выиграл трофей Копа. Юный вингер "сине-гранатовых" получил 24 первых места из 27 возможных, оставив позади других номинантов. Только Роберто Баджо, Рууд Гуллит и Павел Недвед поставили выше француза Дезире Дуэ, при этом Гуллит вовсе не включил Ямаля в тройку.

Кто проголосовал за Ямаля?

Испанский вундеркинд получил поддержку сразу от многих бывших обладателей "Золотого мяча" - именно они, а не журналисты, в отличие от "Золотого мяча", голосуют за победителя трофея Копы. Среди них легенды каталонского клуба — Лионель Месси, Ривалдо, Роналдо, Христо Стоичков и Роналдиньо. Не остались в стороне и звёзды мадридского "Реала" — Зинедин Зидан, Карим Бензема и Лука Модрич также отдали свои голоса испанцу.

В то же время, как сообщает SI, Криштиану Роналду, Мишель Платини и Кевин Киган решили воздержаться от голосования.

Напомним, что помимо Ямаля, героем вечера стал Усман Дембеле, впервые завоевавший "Золотой мяч" после выдающегося сезона с ПСЖ, завершившегося четырьмя трофеями. Среди женщин награду третий раз подряд получила Айтана Бонмати.

