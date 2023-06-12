Стало известно будущее Гвардиолы после требла с "Манчестер Сити"

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Сегодня 14:51
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Хосеп Гвардиола планирует остаться в "Манчестер Сити" и отработать контракт с английским клубом до лета 2025 года, сообщают Vesti.kz.

Однако, как информирует The Times, испанский специалист вряд ли задержится в команде после 2025 года, поскольку проработал в ней уже семь лет.

Некоторые болельщики опасались, что Гвардиола уйдет с достижением своей цели, сделав требл в сезоне-2022/2023 после победы над "Интером" (1:0) в финале Лиги чемпионов. Однако фанаты увидят его и в следующем сезоне. Более того, руководство клуба готово выделить ему необходимую сумму на трансферы для усиления состава в межсезонье.

Напомним, что Гвардиола стал первым тренером в истории, который сделал требл дважды (первый раз ему это удалось с "Барселоной" в сезоне-2008/2009).

Стала известна сумма призовых "Манчестер Сити" за требл

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Метки:
Гвардиола Хосеп Манчестер Сити

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