"Манчестер Сити" впервые выиграл Лигу чемпионов

Английский "Манчестер Сити" впервые стал победителем Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В финальном матче турнира, который состоялся на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле английский клуб встречался с миланским "Интером".
В первом тайме соперники не сумели отличиться. Более того, "Манчестер Сити" потерял из-за травмы бельгийского полузащитника Кевина Де Брюйне, который был заменен на 36-й минуте. Де Брюйне получил повреждение во втором финале Лиги чемпионов. В первый раз он травмировался в решающем матче сезона - 2020/21 против "Челси".
💙#UCLfinal pic.twitter.com/t0OLkdjUVI— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 10, 2023
Во втором тайме голевой счет был открыт. На 68-й минуте полузащитник англичан Родри поразил ворота "Интера".
🖼️#UCLfinal pic.twitter.com/Yl1hoelzbT— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 10, 2023
Итальянцы не оставляли попыток отыграться. Федерико Димарко в одном из эпизодов угодил в каркас ворот "Манчестер Сити".
*This* close 😵#UCLfinal pic.twitter.com/tpDSC7r71p— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 10, 2023
А в концовке матча Ромелу Лукаку в упор расстреливал Эдерсона, но не смог переиграть голкипера англичан.
Agonisingly close 😮#UCLfinal pic.twitter.com/vEcqnbfKLT— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 10, 2023
Встреча завершилась минимальной победой "Манчестер Сити" (1:0), который в этом сезоне оформил требл. Ранее "горожане" победили в АПЛ и Кубке Англии.
✒️ Etched in history.#UCLfinal pic.twitter.com/8xEmVGITY2— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 10, 2023
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