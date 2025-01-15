Португальский футболист Криштиану Роналду продолжит выступать в Саудовской Аравии еще один сезон, получив привлекательный контракт с финансовой точки зрения, но это не единственный аргумент в пользу его продолжения сотрудничества с "Аль-Насром", передают Vesti.kz.

По информации Marca, португалец станет совладельцем команды, правда, с небольшой долей, но это говорит о доверии к нему.

Руководство клуба, пытаясь продемонстрировать свое восхищение и удовлетворение тем, что Роналду делает с момента своего приезда в Эр-Рияд, предложило ему пять процентов акций клуба, переживающего структурные изменения, поскольку в последние месяцы в нем появились новый генеральный директор и президент.

Ранее сообщалось, что Роналду уже принял предложение о продлении контракта, истекающего этим летом. За один год по новому соглашению он должен получить 200 миллионов евро (свыше 100 миллиардов тенге).

Таким образом, нападающий останется самым высокооплачиваемым футболистом в мире и будет зарабатывать около 3,8 миллиона евро в неделю.

Португалец находится в "Аль-Насре" с января 2023 года. В нынешнем сезоне он сыграл за клуб 18 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал две голевые передачи.

Ранее Роналду "отдали" титул и назвали лучшим в мире.

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