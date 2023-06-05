Стали известны детали контракта Бензема с новым клубом

Форвард Карим Бензема подписал основную часть документов для перехода в "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии, сообщает корреспондент Vesti.kz. По информации журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, стали известны детали соглашения.

Вчера, 4 июня, "Реал" объявил об уходе нападающего по окончании сезона.

"Карим Бензема подписал основную часть документов, чтобы стать новым игроком "Аль-Иттихада", выступающего в лиге Саудовской Аравии - вот так! По его словам, контракт будет действовать до 2025 года, но также будет включать опцию продления на следующий сезон. Карим попрощается с болельщиками "Мадрида", а затем отправится в Саудовскую Аравию", - пишет источник.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии Бензема заработает 200 миллионов евро за два года.

Бензема стал игроком "Реала" в 2009 году. В нынешнем сезоне Ла Лиги он провел 23 матча, забил 18 голов и отдал три ассиста. Карим - действующий обладатель "Золотого мяча".